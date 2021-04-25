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Пашинян заявил об отставке

Пашинян заявил об отставке

Киев  •  УНН

 • 19981 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов. Об этом он заявил во время обращения, которое транслировалось на его странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня иду в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня. Парламент два раза подряд не изберет нового премьера, после чего законодательный орган силой закона распустится и будут назначены внеочередные выборы", - отметил он.

Добавим

При этом Пашинян отметил, что, несмотря на статус исполняющего обязанности, будет в полном объеме осуществлять полномочия главы кабинета.

"К проведению досрочных выборов я буду в полном объеме исполнять обязанности премьер-министра, согласно конституции и законам", - сказал он.

Ранее

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле перед внеочередными парламентскими выборами.

Обращаясь к жителям Армении, он пообещал служить стране еще лучше, чем раньше в случае поддержки избирателей. Если же граждане не поддержат команду Пашиняна, то он заверил, что передаст власть.

Контекст

18 марта Пашинян после проведения политических консультаций с президентом и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня. Однако после этого объявления оппозиция выступила с заявлением, что новый виток протестов, который длится с конца февраля, в стране не остановится.

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