Пашинян заявил об отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов. Об этом он заявил во время обращения, которое транслировалось на его странице в Facebook, передает УНН.
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"Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня иду в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня. Парламент два раза подряд не изберет нового премьера, после чего законодательный орган силой закона распустится и будут назначены внеочередные выборы", - отметил он.
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При этом Пашинян отметил, что, несмотря на статус исполняющего обязанности, будет в полном объеме осуществлять полномочия главы кабинета.
"К проведению досрочных выборов я буду в полном объеме исполнять обязанности премьер-министра, согласно конституции и законам", - сказал он.
Ранее
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле перед внеочередными парламентскими выборами.
Обращаясь к жителям Армении, он пообещал служить стране еще лучше, чем раньше в случае поддержки избирателей. Если же граждане не поддержат команду Пашиняна, то он заверил, что передаст власть.
Контекст
18 марта Пашинян после проведения политических консультаций с президентом и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня. Однако после этого объявления оппозиция выступила с заявлением, что новый виток протестов, который длится с конца февраля, в стране не остановится.