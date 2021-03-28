Ситуація у Вірменії: Пашинян пообіцяв піти у відставку у квітні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подасть у відставку в квітні перед позачерговими парламентськими виборами. Про це він заявив на зустрічі з жителями села Арагац під час поїздки по Армавірській області. Відео із зустрічі прем’єр виклав у себе в Facebook, пише УНН.
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“У квітні я подам у відставку, не щоб піти, а щоб відбулися позачергові парламентські вибори. У цей період я продовжу залишатися виконуючим обов’язки прем’єра”, — повідомив прем’єр.
Звертаючись до жителів Вірменії, він пообіцяв служити країні ще краще, ніж раніше в разі підтримки виборців. Якщо ж громадяни не підтримають команду Пашиняна, то він запевнив, що передасть владу.
Контекст
18 березня Пашинян після проведення політичних консультацій з президентом і лідерами трьох парламентських фракцій заявив, що позачергові парламентські вибори відбудуться 20 червня. Однак після цього оголошення опозиція виступила із заявою, що новий виток протестів, який триває з кінця лютого, в країні не зупиниться.
Політична криза в Вірменії триває з моменту поразки у війні в Нагірному Карабасі. Вона загострилася в кінці лютого, коли відставки Пашиняна зажадав Генштаб країни. В Єревані щодня проходять мітинги прихильників і противників прем’єр-міністра.