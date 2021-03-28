Ситуация в Армении: Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле перед внеочередными парламентскими выборами. Об этом он заявил на встрече с жителями села Арагац во время поездки по Армавирской области. Видео со встречи премьер выложил у себя в Facebook, пишет УНН.
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“В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера”, — сообщил премьер.
Обращаясь к жителям Армении, он пообещал служить стране еще лучше, чем раньше в случае поддержки избирателей. Если же граждане не поддержат команду Пашиняна, то он заверил, что передаст власть.
Контекст
18 марта Пашинян после проведения политических консультаций с президентом и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. Однако после этого объявления оппозиция выступила с заявлением, что продолжающийся с конца февраля новый виток протестов в стране не остановится.
Политический кризис в Армении продолжается с момента поражения в войне в Нагорном Карабахе. Он обострился в конце февраля, когда отставки Пашиняна потребовал Генштаб страны. В Ереване ежедневно проходят митинги сторонников и противников премьер-министра.