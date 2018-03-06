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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58705 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70491 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73403 просмотра

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10 марта, 15:15 • 105916 просмотра

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Правительство отчиталось об обеспечении Украины вакциной от кори

Правительство отчиталось об обеспечении Украины вакциной от кори

Киев  •  УНН

 • 7282 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В 2018 году украинцы будут обеспечены 2 млн вакцинами КПК. Об этом во время селекторного совещания по выполнению правительственной программы “Доступные лекарства” и проведения вакцинации населения сказала заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, передает УНН.

"В 2018 году украинцы будут обеспечены 2 млн вакцинами от кори, паротита, краснухи (КПК). Следующую партию поставят в конце марта, еще одна будет в мае, и почти миллион доз КПК поставят в Украину во втором полугодии “, - сообщила Стефанишина.

При этом, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко отметил, что низкий уровень вакцинации детей в предыдущие годы стал причиной вспышки кори в Украине.

“Очевидно, что в дальнейшем мы не должны этого допускать. Всего, по состоянию на 1 марта есть остаток вакцин в объеме 195 тысяч доз, без учета новых партий вакцины, доставленных в конце года. Кроме того, в конце февраля в Украину прибыло 220 тысяч доз вакцин от кори. На сегодня она активно развозится по Украине, таким образом мы обеспечиваем области вакциной в полном объеме”, - сказал он.

По словам Розенко, относительно плановой вакцинации, то прошлый год показал лучшие результаты чем, 2016 год.

“Уровень плановой вакцинации вырос вдвое, по сравнению с 2016 годом. За 2017 год планово вакцинировано 93% детей в возрасте до 1 года по всей Украине и 90% детей в возрасте до 6 лет”, - уточнил он.

Напомним, на девятой неделе 2018 года отмечается снижение уровня заболеваемости корью на 12%.

Украинские Национальные Новости

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