Уряд відзвітував про забезпечення України вакциною від кору
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У 2018 році українці будуть забезпечені 2 млн вакцинами КПК. Про це під час селекторної наради щодо виконання урядової програми “Доступні ліки” та проведення вакцинації населення сказала заступник міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина, передає УНН.
"У 2018 році українці будуть забезпечені 2 млн вакцинами від кору, паротиту, краснухи (КПК). Наступну партію поставлять в кінці березня, ще одна буде у травні, та майже мільйон доз КПК поставлять в Україну у другому півріччі“, — повідомила Стефанишина.
При цьому, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, зазначив, що низький рівень вакцинації дітей у попередні роки став причиною спалаху кору в Україні.
“Очевидно, що в подальшому ми не повинні цього допускати. Загалом, станом на 1 березня є залишок вакцин в обсязі 195 тисяч доз, без урахування нових партій вакцини, доставлених наприкінці року. Крім того, наприкінці лютого до України прибуло 220 тисяч доз вакцин від кору. На сьогодні вона активно розвозиться по Україні, таким чином ми забезпечуємо області вакциною в повному обсязі”, — сказав він.
За словами Розенка, щодо планової вакцинації, то минулий рік показав кращі результати ніж, 2016 рік.
“Рівень планової вакцинації зріс удвічі порівно із 2016 роком. За 2017 рік планово вакциновано 93% дітей віком до 1 року по всій Україні і 90% дітей віком до 6 років”, — уточнив він.
Нагадаємо, на дев’ятому тижні 2018 року відмічається зниження рівня захворюваності на кір на 12%