Правительство приняло распоряжение о перераспределении 100 млн гривен на образование

"Кабмин принял проект распоряжения "О распределении объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание учебно-практических центров современного профессионального (профессионально-технического) образования в 2020 году". Предлагается осуществить распределение субвенции в объеме 100 млн гривен из государственного бюджета на создание учебно-практических центров современного профессионального (профессионально-технического) образования", - пишет он.

По его словам, также правительство отдельным постановлением перераспределило некоторые расходы государственного бюджета, предусмотренные Министерству образования и науки на 2020 год: в частности речь идет об обеспечении деятельности Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которая начала функционировать в 2020 году. На создание надлежащих условий труда для ее сотрудников будет выделено 950 тысяч гривен.

Напомним, исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил о предложении дополнить закон Украины "О среднем образовании" нормой, согласно которой получение общего среднего образования могут обеспечивать санаторные школы.