Уряд ухвалив розпорядження щодо перерозподілу 100 млн гривень на освіту

"Кабмін ухвалив проект розпорядження “Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році". Пропонується здійснити розподіл субвенції в обсязі 100 мільйонів гривень з державного бюджету на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти”, — пише він.

За його словами, також уряд окремою постановою перерозподілив деякі видатки державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік: зокрема йдеться про забезпечення діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови, яка почала функціонувати у 2020 році. На створення належних умов праці для її співробітників буде виділено 950 тисяч гривень.

Нагадаємо, виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив про пропозицію доповнити закон України “Про повну загальну середню освіту” нормою, згідно з якою здобуття загальної середньої освіти можуть забезпечувати санаторні школи.