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В Україні хочуть змінити законодавство для забезпечення середньою освітою учнів санаторних шкіл

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив про пропозицію доповнити закон України "Про повну загальну середню освіту" нормою, згідно з якою здобуття загальної середньої освіти можуть забезпечувати санаторні школи. Про це інформує пресслужба Президента Володимира Зеленського за підсумками відвідання Главою держави Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату, передає УНН.

В Україні хочуть змінити законодавство для забезпечення середньою освітою учнів санаторних шкіл

"Виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що всього в Україні існує 67 таких шкіл-інтернатів, і щонайменше 50 з них мають хороший матеріально-технічний стан. Тому є пропозиція доповнити закон України "Про повну загальну середню освіту" нормою, згідно з якою здобуття загальної середньої освіти також можуть забезпечувати санаторні школи з відповідним профілем для дітей, що потребують тривалого лікування", - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що під час візиту директорка школи порушила проблему щодо того, що діти мусять щодня добиратися до санаторної школи, адже не мають права залишатися на ніч у цьому навчальному закладі.

"У мене навчаються діти з області. Їм сюди добиратися кожного дня неможливо – це хворі діти. А сьогодні служба не дає мені послуг на те, щоб дитина тут жила. Тому що дитина має жити в сім’ї", – розповіла вона.

В. о. міністра освіти зв’язався з очільницею Міністерства соціальної політики Мариною Лазебною для вирішення цього питання.

"Сергій Шкарлет зазначив, що готуються зміни до відповідного наказу Міністерства соціальної політики № 586 та пропозиції щодо виключення санаторних шкіл з Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування у зв’язку з тим, що діти у закладах перебувають виключно за станом здоров’я", - повідомили у Президента.

Як повідомляв УНН, Зеленський опублікував відео, на якому він закинув баскетбольний м’яч у кільце в спортзалі школи-інтернат у Миколаєві.

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