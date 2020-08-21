Зеленський показав, як закинув баскетбольний м’яч у кільце у шкільному спортзалі

“Перевірив санаторну школу-інтернат у Миколаєві. Тут і ремонт, і добре обладнані професійні та реабілітаційні класи, і спортзали, і навіть басейн. Нам точно треба берегти такі заклади!”, - написав Володимир Зеленський.

На відео видно, як він з розбігу закидає баскетбольний м’яч з-під кільця у шкільному спортзалі.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на відродження ФК "Кривбас".

Також нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину.