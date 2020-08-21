Зеленський показав, як закинув баскетбольний м’яч у кільце у шкільному спортзалі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому він закинув баскетбольний м’яч у кільце в спортзалі школи-інтернат у Миколаєві. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Президента.
“Перевірив санаторну школу-інтернат у Миколаєві. Тут і ремонт, і добре обладнані професійні та реабілітаційні класи, і спортзали, і навіть басейн. Нам точно треба берегти такі заклади!”, - написав Володимир Зеленський.
На відео видно, як він з розбігу закидає баскетбольний м’яч з-під кільця у шкільному спортзалі.
Нагадаємо, Зеленський відреагував на відродження ФК "Кривбас".
Також нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув з робочою поїздкою на Миколаївщину.