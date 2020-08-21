Зеленский показал, как забросил баскетбольный мяч в кольцо в школьном спортзале
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором он забросил баскетбольный мяч в кольцо в спортзале школы-интерната в Николаеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram канал Президента.
"Проверил санаторную школу-интернат в Николаеве. Здесь и ремонт, и хорошо оборудованы профессиональные и реабилитационные классы, и спортзалы, и даже бассейн. Нам точно надо беречь такие заведения!", - написал Владимир Зеленский.
На видео видно, как он с разбега забрасывает баскетбольный мяч из-под кольца в школьном спортзале.
Напомним, Зеленский отреагировал на возрождение ФК "Кривбасс" .
Также напомним, сегодня Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевскую область.