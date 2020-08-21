Зеленский показал, как забросил баскетбольный мяч в кольцо в школьном спортзале

"Проверил санаторную школу-интернат в Николаеве. Здесь и ремонт, и хорошо оборудованы профессиональные и реабилитационные классы, и спортзалы, и даже бассейн. Нам точно надо беречь такие заведения!", - написал Владимир Зеленский.

На видео видно, как он с разбега забрасывает баскетбольный мяч из-под кольца в школьном спортзале.

Напомним, Зеленский отреагировал на возрождение ФК "Кривбасс" .

Также напомним, сегодня Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Николаевскую область.