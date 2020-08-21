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Зеленський відреагував на відродження ФК "Кривбас"

Київ • УНН

 • 37604 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Кривому Розі своє існування відродив футбольний клуб "Кривбас". Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Зеленський відреагував на відродження ФК "Кривбас"

"Вчора у моєму рідному Кривому Розі сталася радісна подія, на яку люди чекали сім років, – своє існування відродив футбольний клуб "Кривбас", - написав Зеленський.

Також Зеленський побажав футбольному клубу успіхів і перемог.

"Не тому, що це команда з мого рідного міста. А тому, що кожному регіону України вкрай потрібно якомога більше приводів для радості та гордості", - додав він.

Зеленський нагадав, що останні три дні здійснює робочі поїздки регіонами країни.

"Ми розуміємо, наскільки важливо "зшивати" Україну. Мова не лише про єднання довкола національної ідеї. Не тільки про нові дороги та мости, які з’єднують країну. Мова і про єднання українців довкола щасливих емоцій. Спорт, зокрема футбол, вирішує це завдання", - написав Зеленський.

Саме тому, за його словами, влада зробить все можливе, щоб першість України з футболу знову стала справжнім святом для людей.

"Щоб новими перемогами на найвищому рівні уболівальників знову радували "Дніпро", харківський "Металіст", львівські "Карпати", одеський "Чорноморець", луцька "Волинь", ужгородська "Говерла", запорізький та донецький "Металурги", чернівецька "Буковина", звичайно ж – сімферопольська "Таврія", а також багато інших. І щоб таке поняття, як "клуби-переселенці", назавжди зникло з ужитку", - розповів Зеленський.

Також Зеленський вірить, що настане день, коли класичне українське дербі між "Динамо" та "Шахтарем" відбудеться на "Донбас Арені", в українському, мирному та спокійному Донецьку.

Нагадаємо, вперше про необхідність відродження ФК "Кривбас" президент Зеленський заявив ще у червні. Тоді він сказав, що цим питанням займаються, зокрема, депутат Юрій Корявченков та Українська асоціація футболу.

Згодом, президент УАФ Андрій Павелко спільно з депутатами здійснили робочу поїздку у Кривий Ріг та Дніпро, де обговорювали не лише відродження криворізького клубу, а й ремонт стадіону "Металург".

Павелко вже привітав "Кривбас" та його вболівальників із відродженням.

"Радію за всю футбольну громаду міста, яка доклала неймовірних зусиль і за підтримки команди Президента України зуміла відродити улюблений клуб", - написав він у Facebook.

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