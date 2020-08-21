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Зеленский отреагировал на возрождение ФК "Кривбасс"

Киев • УНН

 • 37604 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Кривом Роге свое существование возродил футбольный клуб "Кривбасс". Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, передает УНН.

Зеленский отреагировал на возрождение ФК "Кривбасс"

"Вчера в моем родном Кривом Роге произошло радостное событие, которое люди ждали семь лет, - свое существование возродил футбольный клуб "Кривбасс", - написал Зеленский.

Также Зеленский пожелал футбольному клубу успехов и побед.

"Не потому, что это команда из моего родного города. А потому, что каждому региону Украины крайне необходимо как можно больше поводов для радости и гордости", - добавил он.

Зеленский напомнил, что последние три дня осуществляет рабочие поездки по регионам страны.

"Мы понимаем, насколько важно "сшивать" Украину. Речь не только о единении вокруг национальной идеи. Не только о новых дорогах и мостах, которые соединяют страну. Речь и о единении украинцев вокруг счастливых эмоций. Спорт, в частности футбол, решает эти задачи", - написал Зеленский.

Именно поэтому, по его словам, власть сделает все возможное, чтобы первенство Украины по футболу вновь стало настоящим праздником для людей.

"Чтобы новыми победами на высшем уровне болельщиков снова радовали "Днепр", харьковский "Металлист", львовские "Карпаты", одесский "Черноморец", луцкая "Волынь", ужгородская "Говерла", запорожский и донецкий "Металлурги", черновицкая "Буковина", конечно же - симферопольская "Таврия", а также многие другие. И чтобы такое понятие, как "клубы-переселенцы", навсегда исчезло из употребления", - рассказал Зеленский.

Также Зеленский верит, что наступит день, когда классическое украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится на "Донбасс Арене", в украинском, мирном и спокойном Донецке.

Напомним, впервые о необходимости возрождения ФК "Кривбасс" президент Зеленский заявил еще в июне. Тогда он сказал, что этим вопросом занимаются, в частности, депутат Юрий Корявченков и Украинская ассоциация футбола.

Впоследствии, президент УАФ Андрей Павелко совместно с депутатами осуществили рабочую поездку в Кривой Рог и Днепр, где обсуждали не только возрождение криворожского клуба, но и ремонт стадиона "Металлург".

Павелко уже поздравил "Кривбасс" и его болельщиков с возрождением.

"Радуюсь за всю футбольную общественность города, которая приложила неимоверные усилия и при поддержке команды Президента Украины сумела возродить любимый клуб", - написал он в Facebook.

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