В Украине хотят изменить законодательство для обеспечения средним образованием учеников санаторных школ

"Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что всего в Украине существует 67 таких школ-интернатов, и по меньшей мере 50 из них имеют хорошее материально-техническое состояние. Поэтому есть предложение дополнить закон Украины "О среднем образовании" нормой, согласно которой получение общего среднего образования также могут обеспечивать санаторные школы с соответствующим профилем для детей, нуждающихся в длительном лечении", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что во время визита директор школы затронула проблему о том, что дети должны ежедневно добираться до санаторной школы, ведь не имеют права оставаться на ночь в этом учебном заведении.

"У меня учатся дети из области. Им сюда добираться каждый день невозможно - это больные дети. А сегодня служба не дает мне услуг на то, чтобы ребенок здесь жил. Потому что ребенок должен жить в семье", - рассказала она.

И. о. министра образования связался с главой Министерства социальной политики Мариной Лазебной для решения этого вопроса.

"Сергей Шкарлет отметил, что готовятся изменения в соответствующий приказ Министерства социальной политики № 586 и предложения об исключении санаторных школ из Порядка зачисления детей на круглосуточное пребывание в связи с тем, что дети в учреждениях находятся исключительно по состоянию здоровья", - сообщили у Президента.

Как сообщал УНН, Зеленский опубликовал видео, на котором он забросил баскетбольный мяч в кольцо в спортзале школы-интерната в Николаеве.