Правительство приняло распоряжение о финансировании дешевых кредитов для покупки земли
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Правительство приняло распоряжение о финансировании дешевых кредитов для покупки земли сельскохозяйственными производителями. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Вчера мы приняли распоряжение - первый шаг к созданию механизмов финансирования удешевления кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения для производителей сельскохозяйственной продукции", - отметил премьер.
По его словам, этот документ является началом подготовки для будущей земельной реформы.
Напомним, 25 сентября правительство одобрило один проект закона из пакета законопроектов по земельной реформе и передаст его в парламент.
Как сообщал УНН, открытие рынка земли должно произойти 1 октября 2020 года.