Відкриття ринку землі відбудеться 1 жовтня 2020 року - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Ринок землі в Україні відкриють з 1 жовтня 2020 року. Про це сьогодні на конференції, присвяченій земельній реформі, повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Ми відриваємо ринок землі не одразу. Ми думали зробити це з 1 липня наступного року. Проте, потім проконсультувалася і вирішили, що робити це влітку не дуже добра ідея. Тому, зараз та модель, яку ми пропонуємо, передбачає відкриття ринку з 1 жовтня наступного року", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, малі та середні підприємства матимуть першочерговий доступ до ринку землі та капіталу.