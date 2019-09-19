Открытие рынка земли состоится 1 октября 2020 года - Гончарук

"Мы отрываем рынок земли не сразу. Мы думали сделать это с 1 июля следующего года. Однако, затем проконсультировалась и решили, что делать это летом не очень хорошая идея. Поэтому, сейчас та модель, которую мы предлагаем, предусматривает открытие рынка с 1 октября следующего года", - сказал Гончарук.

Напомним, малые и средние предприятия будут иметь первоочередной доступ к рынку земли и капиталу.