Открытие рынка земли состоится 1 октября 2020 года - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 года. Об этом сегодня на конференции, посвященной земельной реформе, сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
"Мы отрываем рынок земли не сразу. Мы думали сделать это с 1 июля следующего года. Однако, затем проконсультировалась и решили, что делать это летом не очень хорошая идея. Поэтому, сейчас та модель, которую мы предлагаем, предусматривает открытие рынка с 1 октября следующего года", - сказал Гончарук.
Напомним, малые и средние предприятия будут иметь первоочередной доступ к рынку земли и капиталу.