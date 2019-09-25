Кабмін схвалив один законопроект у рамках земельної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сьогодні уряд ухвалив один проект закону з пакету законопроектів щодо земельної реформи та передасть його у парламент. Про це під час брифінгу повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“Уряд передасть в парламент 1 проект закону, який ми сьогодні ухвалили, який є першим з пакету земельної реформи. Ще низка законів, які доповнять цей пакет, будуть подані в парламент народними депутатами”, — сказав Гончарук.
Нагадаємо, що 19 вересня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомляв, що до земельної реформи можуть бути внесені деякі зміни.