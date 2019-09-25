Кабмин принял один законопроект в рамках земельной реформы

“Правительство передаст в парламент 1 проект закона, который мы сегодня приняли, который является первым из пакета земельной реформы. Еще ряд законов, которые дополнят этот пакет, будут поданы в парламент народными депутатами”, — сказал Гончарук.

Напомним, что 19 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что к земельной реформе могут быть внесены некоторые изменения.