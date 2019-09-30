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Уряд ухвалив розпорядження щодо фінансування дешевих кредитів для купівлі землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Уряд ухвалив розпорядження щодо фінансування дешевих кредитів для купівлі землі сільськогосподарськими виробниками. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

Уряд ухвалив розпорядження щодо фінансування дешевих кредитів для купівлі землі

"Вчора ми прийняли розпорядження – перший крок до створення механізмів фінансування здешевлення кредитів для купівлі земель сільськогосподарського призначення для виробників сільськогосподарської продукції", - зазначив прем'єр.

За його словами, цей документ є початком підготовки для майбутньої земельної реформи.

Нагадаємо, 25 вересня уряд схвалив один проект закону з пакету законопроектів щодо земельної реформи та передасть його у парламент.

Як повідомляв УНН, відкриття ринку землі має відбутися 1 жовтня 2020 року.

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