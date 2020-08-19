Правительство вчетверо уменьшило стоимость разовых э-виз для въезда в Украину

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88270 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102763 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128111 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108047 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128347 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101448 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102231 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104082 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Правительство вчетверо уменьшило стоимость разовых э-виз для въезда в Украину

Правительство вчетверо уменьшило стоимость разовых э-виз для въезда в Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров сегодня на заседании принял проект постановления "О внесении изменений в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию", согласно которому уменьшается сбор за электронную визу для въезда на территорию страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Правительство уменьшило сбор за электронную визу для въезда на территорию Украины. Кроме этого, в перечень виз были добавлены двухразовые э-визы. Теперь в Украине будут существовать одноразовые и двухразовые визы", - написал нардеп.

Так, если раньше одноразовая э-виза стоила 85 долл. США, то сейчас:

  • одноразовая виза - 20 дол. США
  • двухразовае - 30 долл. США

Также вводится возможность срочного оформления электронной визы в течение одного рабочего дня, тогда сумма сбора увеличивается в два раза.

Как ранее сообщал УНН, украинское правительство планирует упростить доступ к электронным визам.

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