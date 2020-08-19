Уряд учетверо зменшив вартість разових е-віз для в'їзду в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кабінет міністрів сьогодні на засіданні ухвалив проект постанови "Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію", згідно з якою зменшується збір за електронну візу для в’їзду на територію країни. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Уряд зменшив збір за електронну візу для в’їзду на територію України. Крім цього, до переліку віз були додані дворазові е-Візи. Тепер в Україні будуть існувати одноразові та дворазові візи”, — написав нардеп.
Так, якщо раніше одноразова е-віза коштувала 85 дол. США, то зараз:
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- одноразова віза — 20 дол. США
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- дворазова — 30 дол. США
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Також запроваджується можливість термінового оформлення е-візи протягом одного робочого дня, тоді сумма збору збільшується у два рази.
Як раніше повідомляв УНН, український уряд планує спростити доступ до електронних віз.