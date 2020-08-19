Уряд хоче спростити доступ до електронних віз

"Разом з розвитком авіасполучення ми плануємо спростити доступ до електронних віз. Запропоновані сьогодні процедури спрощення за оцінками МЗС (Міністерства закордонних справ - ред.) дозволять збільшити попит на них щонайменше у два рази - з нинішніх 35 тис. віз до майже 70 тис.", - зазначив прем’єр.



Зі слів Шмигаля, це сприятиме туристичному розвитку України та сприятиме покращенню іміджу нашої країни на світовій арені.



"Це перехід до нових технологій, до пришвидшення документообігу і в цій царині", – додав він.

Як повідомляв УНН, Україна розпочинала видавати електронні візи для громадян Індії, Південної Африки та Філіппін.