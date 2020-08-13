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Україна починає видавати електронні візи громадянам трьох країн

Україна починає видавати електронні візи громадянам трьох країн

Київ • УНН

 • 13628 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України починає видавати електронні візи для громадян Індії, Південної Африки та Філіппін. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

"З 14 серпня 2020 року МЗС України розпочинає централізоване оформлення українських електронних віз (е-Віза) громадянам Індії, Південної Африки та Філіппін", - йдеться у повідомленні.

Так, українська е-Віза видається для поїздок в Україну з діловою, приватною, туристичною метою, для лікування, провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам іноземних ЗМІ.

Зокрема, для оформлення е-Візи необхідно:

- зареєструватись на веб-платформі МЗС https://evisa.mfa.gov.ua/ (доступ відкривається з 14 серпня);

- у режимі онлайн заповнити анкету, завантажити фотокартку та скановані копії документів (паспорт, запрошення тощо), сплатити банківською карткою консульський збір;

- отримати готову е-Візу на електронну пошту (надсилається у форматі pdf).

Повідомляється, що для в’їзду в Україну потрібно роздрукувати отриману е-Візу та пред’явити разом з паспортом прикордонним органам України у пунктах пропуску через державний кордон.

У МЗС перевагами е-Візи називають дистанційне подання документів у будь-який зручний час, отримання е-Візи без відвідування консульської установи, можливість відстежувати онлайн стан оформлення е-Візи, централізоване оформлення усіх е-Віз в МЗС України та постійна інформаційна підтримка заявників.

Водночас, для громадян вказаних держав також залишається чинним стандартний порядок оформлення українських віз у закордонних дипломатичних установах України.

Нагадаємо, що Зеленський схвалив безвіз на півроку для Китаю.

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