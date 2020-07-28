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Зеленський схвалив безвіз на пів року для Китаю

Зеленський схвалив безвіз на пів року для Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою. Відповідний документ №295/2020 від 28 липня оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.

"З метою розвитку дружніх відносин між Україною та Китайською Народною Республікою, активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму постановляю запровадити на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів", - йдеться в тексті указу.

Зеленський також доручив Кабінету Міністрів України вжити заходів, що випливають із цього Указу.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія.

Українські Національні Новини

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