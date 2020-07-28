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4 марта, 15:53 • 115867 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 120059 просмотра

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Зеленский одобрил безвиз на полгода для Китая

Зеленский одобрил безвиз на полгода для Китая

Киев  •  УНН

 • 14189 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью. Соответствующий документ №295/2020 от 28 июля обнародован на сайте Главы государства, передает УНН.

"С целью развития дружеских отношений между Украиной и Китайской Народной Республикой, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма постановляю ввести на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих в Украину с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - говорится в тексте указа.

Зеленский также поручил Кабинету Министров Украины принять меры, вытекающие из этого Указа.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ об установлении безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия.

Украинские Национальные Новости

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