Правительство хочет упростить доступ к электронным визам

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88180 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102743 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128076 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108033 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128326 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101447 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102231 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104080 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Правительство хочет упростить доступ к электронным визам

Правительство хочет упростить доступ к электронным визам

Киев  •  УНН

 • 12065 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинское правительство планирует упростить доступ к электронным визам. Об этом сообщил сегодня во время заседания Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Вместе с развитием авиасообщение мы планируем упростить доступ к электронным визам. Предложенные сегодня процедуры упрощения по оценкам МИД (Министерства иностранных дел - ред.) позволят увеличить спрос на них минимум в два раза - с нынешних 35 тыс. виз до почти 70 тыс.", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, это будет способствовать туристическому развитию Украины и будет способствовать улучшению имиджа нашей страны на мировой арене.

"Это переход к новым технологиям, к ускорению документооборота и в этой области", - добавил он.

Как сообщал УНН, Украина начинала выдавать электронные визы для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин.

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