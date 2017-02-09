Правительство упростит аккредитацию учреждений здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Кабмин принял постановление, которое предусматривает сокращение перечня документов, прилагаемых к заявлению о проведении аккредитации учреждения здравоохранения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минздрава.
Соответствующий проект постановления, подготовленный Министерством здравоохранения Украины, приняли на заседании Кабинета Министров Украины.
Постановление предусматривает сокращение перечня документов, которые прилагают к заявлению о проведении аккредитации учреждения здравоохранения. Принятие изменений позволит уменьшить расходы учреждений здравоохранения на подготовку документов, а также сэкономить время на проведение экспертизы.
После вступления в силу постановления Кабмина "О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Порядку аккредитации учреждения здравоохранения" к заявлению о проведении аккредитации учреждения здравоохранения не нужно будет подавать такие документы:
- заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, ведь сейчас этот документ не выдается Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- копия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, поскольку изменения в Закон Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", которые вступили в силу 1 января 2017 г., не предусматривают лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике на бумажном носителе;
- свидетельство о проведении аттестации лаборатории, потому что проведение аттестации клинико-диагностических лабораторий и выдачу соответствующего свидетельства не предусматривал Закон Украины "О метрологии и метрологической деятельности";
- копии ранее выданных аккредитационных сертификатов, если такие выдавались.
В ведомстве отметили, что изъятые из перечня документы не влияют на установление соответствия учреждения здравоохранения стандартам аккредитации на первоначальном этапе.
Как сообщал УНН, Кабмин обновил перечень областей знаний и специальностей в вузах, добавив в него одну область знаний и 8 специальностей.