Уряд спростить акредитацію закладів охорони здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає скорочення переліку документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я. Про це УНН повідомили у прес-службі МОЗ.
Відповідний проект постанови, підготовлений Міністерством охорони здоров’я України, ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів України.
Постанова передбачає скорочення переліку документів, які додають до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я. Ухвалення змін дозволить зменшити витрати закладів охорони здоров’я на підготовку документів, а також заощадити час на проведення експертизи.
Після набрання чинності постанови Кабміну “Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я” до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я не потрібно буде подавати такі документи:
— висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, адже нині цей документ не видається Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
— копія ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, оскільки зміни до Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, які набрали чинності 01 січня 2017 року, не передбачають ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики на паперовому носії;
— свідоцтво про проведення атестації лабораторії, через те що проведення атестації клініко-діагностичних лабораторій та видачу відповідного свідоцтва не передбачав Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”;
— копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися.
У відомстві зазначили, що вилучені з переліку документи не впливають на встановлення відповідності закладу охорони здоров’я стандартам акредитації на первинному етапі.
Як повідомляв УНН, Кабмін оновив перелік галузей знань і спеціальностей у вишах, додавши до нього одну галузь знань та 8 спеціальностей.