Правительство упростило порядок предоставления статуса участника боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Кабмин сегодня во время заседания внес изменения в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий для лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, отпора и сдерживания вооруженной агрессии рф Донецкой и Луганской областях, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с российской войной. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.
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По его словам, изменения упростят порядок предоставления статуса участника боевых действий за счет уменьшения количества документов, которые подаются на рассмотрение соответствующей комиссии.
Предусмотрено предоставление только одной справки о непосредственном участии лица в указанных мероприятиях, которая является основанием для предоставления статуса участника боевых действий.
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