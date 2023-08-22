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19:26 • 32841 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 90686 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103909 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 104427 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 99248 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 89496 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109121 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство упростило порядок предоставления статуса участника боевых действий

Правительство упростило порядок предоставления статуса участника боевых действий

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Кабмин сегодня во время заседания внес изменения в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий для лиц, принимавших участие в антитеррористической операции, отпора и сдерживания вооруженной агрессии рф Донецкой и Луганской областях, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с российской войной. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет УНН

Детали

По его словам, изменения упростят порядок предоставления статуса участника боевых действий за счет уменьшения количества документов, которые подаются на рассмотрение соответствующей комиссии.

Предусмотрено предоставление только одной справки о непосредственном участии лица в указанных мероприятиях, которая является основанием для предоставления статуса участника боевых действий.

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