Правительство упростило порядок предоставления статуса участника боевых действий

Детали

По его словам, изменения упростят порядок предоставления статуса участника боевых действий за счет уменьшения количества документов, которые подаются на рассмотрение соответствующей комиссии.

Предусмотрено предоставление только одной справки о непосредственном участии лица в указанных мероприятиях, которая является основанием для предоставления статуса участника боевых действий.

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