Уряд спростив порядок надання статусу учасника бойових дій

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За його словами, зміни спростять порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, які подаються на розгляд відповідної комісії.

Передбачено надання лише однієї довідки про безпосередню участь особи у зазначених заходах, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

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