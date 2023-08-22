Уряд спростив порядок надання статусу учасника бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Кабмін сьогодні під час засідання вніс зміни до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій для осіб, які брали участь в антитерористичній операції, відсічі і стримування збройної агресії рф Донецькій та Луганській областях, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з російською війною. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише УНН.
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За його словами, зміни спростять порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, які подаються на розгляд відповідної комісії.
Передбачено надання лише однієї довідки про безпосередню участь особи у зазначених заходах, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.
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