Кабмин одобрил Стратегию перехода Украины к низкоуглеродной экономике до 2050 года

"Кабинет министров одобрил стратегический документ перехода экономики Украины на модель низкоуглеродистого развития, которая предусматривает уменьшение объема выбросов парниковых газов, отказ от ископаемого топлива и старт инвестирования в возобновляемые источники энергии", - говорится в сообщении.

Как рассказал министр экологии Остап Семерак, Стратегию направят в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата для принятия ее на международном уровне.

Он также уточнил, что в отличие от национально определенного вклада Украины по Парижскому соглашению, положения и показатели Стратегии не носят юридически обязывающий характер и пересматриваться каждые 5 лет с учетом национальных особенностей и возможностей.

Стратегия низкоуглеродного развития Украины до 2050 года направлена ​​на выполнение международных климатических соглашений.

Напомним, большинство европейских стран не могут выполнить взятые на себя обязательства по сокращению выбросов углерода в рамках Парижского соглашения.