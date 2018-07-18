Кабмин одобрил Стратегию перехода Украины к низкоуглеродной экономике до 2050 года
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Правительство Украины поддержало Стратегию низкоуглеродистой развития Украины до 2050 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Минэкологии.
"Кабинет министров одобрил стратегический документ перехода экономики Украины на модель низкоуглеродистого развития, которая предусматривает уменьшение объема выбросов парниковых газов, отказ от ископаемого топлива и старт инвестирования в возобновляемые источники энергии", - говорится в сообщении.
Как рассказал министр экологии Остап Семерак, Стратегию направят в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата для принятия ее на международном уровне.
Он также уточнил, что в отличие от национально определенного вклада Украины по Парижскому соглашению, положения и показатели Стратегии не носят юридически обязывающий характер и пересматриваться каждые 5 лет с учетом национальных особенностей и возможностей.
Стратегия низкоуглеродного развития Украины до 2050 года направлена на выполнение международных климатических соглашений.
Напомним, большинство европейских стран не могут выполнить взятые на себя обязательства по сокращению выбросов углерода в рамках Парижского соглашения.