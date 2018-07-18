Уряд схвалив Стратегію переходу України до низьковуглецевої економіки до 2050 року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Уряд України підтримав Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінекології.
“Кабінет міністрів схвалив стратегічний документ переходу економіки України на модель низьковуглецевого розвитку, яка передбачає зменшення обсягу викидів парникових газів, відмову від викопного палива і старт інвестування у відновлювальні джерела енергії”, — йдеться у повідомленні.
Як розповів, міністр екології Остап Семерак, Стратегію направлять до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату для ухвалення її на міжнародному рівні.
Він також уточнив, що на відміну від національно визначеного внеску України до Паризької угоди, положення та показники Стратегії не носять юридично зобов’язуючий характер і переглядатимуться кожні 5 років з урахуванням національних обставин та можливостей.
Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року спрямована на виконання міжнародних кліматичних угод.
Нагадаємо, більшість європейських країн не можуть виконати взяті на себе зобов’язання зі скорочення викидів вуглецю в рамках Паризької угоди.