Правительство рассмотрит вопрос организации безопасности во время выборов

Так, в частности, сегодня члены Кабинета министров запланировали рассмотреть проекты постановлений “О мерах по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в 2019 году” и “О мерах по обеспечению общественной безопасности и порядка во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в 2019 году”. Докладывать по этим документам будет министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, члены правительства планируют утвердить проекты постановлений по изменению границ отдельных населенных пунктов, утвердить Протокол между Кабинетом министров Украины и Правительством Литовской Республики о выполнении Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц, а также постановление об имплементации отдельных положений соглашения ВТО.

Напомним, правительство предлагает на 50% сократить облгосадминистрации и райгосадминистрации. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.