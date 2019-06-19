Уряд розгляне питання організації безпеки під час виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Кабінет міністрів у ході сьогоднішнього засідання розгляне питання організації безпеки під час позачергових виборів 21 липня. Відповідні питання містить порядок денний сьогоднішнього засідання уряду, передає УНН.
Так, зокрема, на сьогодні члени Кабінету міністрів запланували розглянути проекти постанов “Про заходи з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України у 2019 році” та “Про заходи із забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України у 2019 році”. Доповідати по цих документах буде міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Крім того, члени уряду планують затвердити проекти постанов щодо зміни меж окремих населених пунктів, затвердити Протокол між Кабінетом міністрів України та Урядом Литовської Республіки про виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, а також постанову про імплементацію окремих положень угоди СОТ.
Нагадаємо, уряд пропонує на 50% скоротити облдержадміністрації і райдержадміністрації. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.