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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 10305 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 23743 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100744 просмотра

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10 марта, 18:32 • 110352 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 130901 просмотра

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Правительство планирует увеличить средние зарплаты украинцев до 10 тыс. гривен

Правительство планирует увеличить средние зарплаты украинцев до 10 тыс. гривен

Киев  •  УНН

 • 29722 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В конце 2018 средняя зарплата украинцев может достичь показателя в 10 тыс. гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Одним из главных индикаторов экономического роста и обеспечения благосостояния людей станет увеличение минимальной зарплаты, а также доведение средней зарплаты по итогам 2018 году до 10 тыс. грн," - подчеркнул он.

Как уточнил Гройсман, в следующем году минимальная зарплата вырастет на 500 грн до 3723 грн, по сравнению с нынешним показателем. И если это будет возможно с экономической точки зрения, то минимальную зарплату поднимут еще.

"Если экономика позволит - будем поднимать. Но еще один вопрос - довести среднюю зарплату в стране в 2018 году до 10 тыс. грн - при таком же курсе и ценах, как сегодня. Сегодня у нас 7400 грн. Думаю, к концу следующего года можем выйти на 10 тыс.", - подытожил премьер.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения до 4100 грн не позднее третьего квартала 2018 года.

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