Правительство планирует увеличить средние зарплаты украинцев до 10 тыс. гривен

"Одним из главных индикаторов экономического роста и обеспечения благосостояния людей станет увеличение минимальной зарплаты, а также доведение средней зарплаты по итогам 2018 году до 10 тыс. грн," - подчеркнул он.

Как уточнил Гройсман, в следующем году минимальная зарплата вырастет на 500 грн до 3723 грн, по сравнению с нынешним показателем. И если это будет возможно с экономической точки зрения, то минимальную зарплату поднимут еще.

"Если экономика позволит - будем поднимать. Но еще один вопрос - довести среднюю зарплату в стране в 2018 году до 10 тыс. грн - при таком же курсе и ценах, как сегодня. Сегодня у нас 7400 грн. Думаю, к концу следующего года можем выйти на 10 тыс.", - подытожил премьер.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения до 4100 грн не позднее третьего квартала 2018 года.