Правительство планирует увеличить средние зарплаты украинцев до 10 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В конце 2018 средняя зарплата украинцев может достичь показателя в 10 тыс. гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"Одним из главных индикаторов экономического роста и обеспечения благосостояния людей станет увеличение минимальной зарплаты, а также доведение средней зарплаты по итогам 2018 году до 10 тыс. грн," - подчеркнул он.
Как уточнил Гройсман, в следующем году минимальная зарплата вырастет на 500 грн до 3723 грн, по сравнению с нынешним показателем. И если это будет возможно с экономической точки зрения, то минимальную зарплату поднимут еще.
"Если экономика позволит - будем поднимать. Но еще один вопрос - довести среднюю зарплату в стране в 2018 году до 10 тыс. грн - при таком же курсе и ценах, как сегодня. Сегодня у нас 7400 грн. Думаю, к концу следующего года можем выйти на 10 тыс.", - подытожил премьер.
Напомним, Кабинет министров Украины планирует пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения до 4100 грн не позднее третьего квартала 2018 года.