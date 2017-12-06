Уряд планує збільшити мінімальну зарплату до 4100 грн не пізніше осені 2018 року - Рева

"Є звернення Президента до уряду - він пропонує розглянути можливе збільшення мінімальної заробітної плати у 2018 році до 4100 грн... Президент пропонує це зробити не пізніше як до третього кварталу 2018 року. Але це буде реалізовано в тому випадку, якщо економічні можливості дозволять це зробити", - наголосив міністр.

Водночас він уточнив, що у проекті Державного бюджету на 2018 рік передбачене збільшенн мінімальної заробітної плати до 3723 грн.

Нагадаємо, економіст розповів про інфляційні ризики підвищення мінімалки до 4100 гривень.