Уряд планує збільшити мінімальну зарплату до 4100 грн не пізніше осені 2018 року - Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Кабінет міністрів України планує переглянути розмір мінімальної заробітної плати у бік збільшення до 4100 грн не пізніше третього кварталу 2018 року. Про це сьогодні сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева перед засіданням уряду, передаж кореспондент УНН.
"Є звернення Президента до уряду - він пропонує розглянути можливе збільшення мінімальної заробітної плати у 2018 році до 4100 грн... Президент пропонує це зробити не пізніше як до третього кварталу 2018 року. Але це буде реалізовано в тому випадку, якщо економічні можливості дозволять це зробити", - наголосив міністр.
Водночас він уточнив, що у проекті Державного бюджету на 2018 рік передбачене збільшенн мінімальної заробітної плати до 3723 грн.
Нагадаємо, економіст розповів про інфляційні ризики підвищення мінімалки до 4100 гривень.