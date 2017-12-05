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Економіст розповів про інфляційні ризики підвищення мінімалки до 4100 гривень

Економіст розповів про інфляційні ризики підвищення мінімалки до 4100 гривень

Київ • УНН

 • 30833 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Підвищення мінімальної зарплатні до 4 100 грн матиме негативні, а подекуди навіть непередбачувані наслідки для економіки України. Про це повідомив у коментарі УНН економіст та фінансовий аналітик Тарас Козак.

Насамперед, він звернув увагу на те, що мінімальну зарплатню підвищать на основі аналізу виконання бюджету на 2017 рік і станеться це не раніше, як наприкінці 2018 року. Крім того, за словами експерта, встановлення мінімальної заробітної платні є втручанням держави у бізнес.

“Держава, взявши курс на дерегуляцію, зменшення впливу держави на бізнес, робить це лише на словах. Плани підвищити мінімалки — це регуляція. Більше того, ця зміна є досить сильною та швидкою. Згідно із проектом бюджету на 2018 рік, мінімалка має зрости до 3700, а підвищення до 4 100 - це понад 10%, при тому що заявлена інфляція на весь наступний рік складає 9%”, - зауважив експерт.

Водночас він додав, що ця заява виглядає більше як PR-хід.

“Я розумію наших політиків, у них вибори не за горами і тому вони змагаються одне з одним - хто дасть більше”, - сказав Козак.

Аналітик прогнозує також зростання цін на продукти та послуги у зв’язку з підвищенням мінімалки.

“Українські виробники товарів та послуг люблять виправдовувати підвищення цін ростом заробітних плат. Тому наслідком підвищення мінімалки може стати зростання цін, яке спровокує ріст інфляції”, — пояснив економіст та наголосив, що підняття зарплатні без збільшення продуктивності праці призведе до інфляції, яка просто з’їсть ці гроші.

“Таке ми вже бачили неодноразово. Це додасть нулика до цін, а інше нічого не зміниться. Крім того, це матиме досить негативні наслідки: через серйозну інфляцію зменшиться бажання інвестувати в країну, зменшиться бажання накопичувати кошти у національній валюті, найбільше постраждають найменш забезпечені верстви населення”, — додав спеціаліст.

Втім, на думку експерта, на ринок праці це не вплине. Підприємці не почнуть масово звільняти працівників, оскільки в умовах дефіциту робочої сили їм вигідніше втримувати хороших робітників на підприємстві, збільшуючи їм зарплатню.

“Наслідком цього може стати детінізація зарплат. Оскільки в умовах зростання зарплатні, навіть якщо людина працює на пів ставки, то соціальний внесок підприємець все одно сплачує із повної мінімальної зарплатні. Таким чином, більша частина зарплатні буде детінізована. А це значить, що збільшаться внески до соціальних фондів, пенсійного фонду”, — уточнив Козак.

Одним з негативних наслідків підвищення мінімальної зарплатні до 4 100 грн аналітик вважає також збільшення корупційної складової.

“На сьогодні штраф за певні порушення трудового законодавства стягується у стократному розмірі від мінімальної зарплатні. Відповідно, якщо вона зросте, зросте і розмір штрафу, а разом з ним і бажання дати хабара, щоб той штраф не платити”, — переконаний економіст.

Щодо пенсій, то Козак стверджує, підвищення розміру пенсій після підвищення мінімалки може відбутися, але воно не матиме сенсу в умовах дефіциту Пенсійного фонду.

“На сьогодні дефіцит Пенсійного фонду складає 141 млрд грн при мінімальній зарплатні у 3700 грн. Тому було б логічним не підвищувати пенсії, поки цей дефіцит не буде ліквідовано. А якщо збільшити мінімалку і одночасно із цим пенсії, то дефіцит Пенсійного фонду залишиться”, — пояснив аналітик.

Говорячи про вплив підвищення мінімальної зарплатні на субсидії, Козак зауважив, що наслідки можуть бути досить неочікуваними — субсидії можуть навіть зрости.

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“Справа у тому, що інфляція на стільки розжене тарифи, що підвищення мінімалки їх не перекриватиме. Тому, що буде із субсидіями не зрозуміло: вони можуть збільшитись, можуть залишиться на тому ж рівні, але можуть і зменшитись”, — додав експерт.

Загалом, Козак звернув увагу на те, що такі рішення необхідно добре прораховувати, оскільки вони мають серйозні економічні наслідки.

“Минулого разу ці наслідки були не настільки суттєвими, але цього разу може бути зовсім інший ефект. Але, на жаль, у нас йде змагання за те, хто перший назве нову цифру мінімальної зарплатні, щоб сподобатися електорату та не має часу на відповідні розрахунки”, — підсумував Козак.

Нагадаємо, за словами Порошенка, уряд, після аналізу виконання бюджету на 2017 рік, має ухвалити рішення про встановлення мінімальної зарплатні у 4100 гривень.

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