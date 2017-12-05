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Экономист рассказал об инфляционных рисках повышения минималки до 4100 гривен

Экономист рассказал об инфляционных рисках повышения минималки до 4100 гривен

Киев  •  УНН

 • 30832 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Повышение минимальной зарплаты до 4100 грн может иметь негативные, а иногда даже непредсказуемые последствия для экономики Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил экономист и финансовый аналитик Тарас Козак.

Прежде всего, он обратил внимание на то, что минимальную зарплату повысят на основе анализа выполнения бюджета на 2017 год и произойдет это не ранее, чем в конце 2018 года. Кроме того, по словам эксперта, установление минимальной заработной платы является вмешательством государства в бизнес.

"Государство, взяв курс на дерегулирование, уменьшение влияния государства на бизнес, делает это только на словах. Планы повысить минималки - это регуляция. Более того, это изменение достаточно сильное и быстрое. Согласно проекту бюджета на 2018 год, минималка должна вырасти до 3700, а повышение до 4100 - это более 10%, при том что заявленная инфляция на весь следующий год составляет 9%", - отметил эксперт.

При этом он добавил, что это заявление выглядит более PR-ход.

"Я понимаю политиков, у них выборы не за горами и поэтому они соревнуются друг с другом - кто даст больше", - сказал Козак.

Аналитик прогнозирует также рост цен на продукты и услуги в связи с повышением минималки.

"Украинские производители товаров и услуг любят оправдывать повышение цен ростом заработных плат. Поэтому следствием повышения минималки может стать рост цен, который спровоцирует рост инфляции", - пояснил экономист и отметил, что повышение зарплаты без увеличения производительности труда приведет к инфляции, которая просто съест эти деньги.

"Такое мы уже видели неоднократно. Это придаст нолика к ценам, а остальное ничего не изменится. Кроме того, это будет весьма негативные последствия: из-за серьезной инфляции уменьшится желание инвестировать в страну, уменьшится желание накапливать средства в национальной валюте, больше всего пострадают наименее обеспеченные слои населения", - добавил специалист.

Впрочем, по мнению эксперта, на рынок труда это не повлияет. Предприниматели не начнут массово увольнять работников, поскольку в условиях дефицита рабочей силы им выгоднее удерживать хороших работников на предприятии, увеличивая им зарплату.

"Следствием этого может стать детенизация зарплат. Поскольку в условиях роста зарплаты, даже если человек работает на полставки, то социальный взнос предприниматель все равно платит с полной минимальной зарплаты. Таким образом, большая часть зарплаты будет детинизорована. А это значит, что увеличатся взносы в социальные фонды, пенсионного фонда", - уточнил Козак.

Одним из негативных последствий повышения минимальной зарплаты до 4100 грн аналитик считает также увеличение коррупционной составляющей.

"На сегодняшний день штраф за определенные нарушения трудового законодательства взымается в стократном размере минимальной зарплаты. Соответственно, если она возрастет, возрастет и размер штрафа, а вместе с ним и желание дать взятку, чтобы тот штраф не платить", - убежден экономист.

Относительно пенсий, то Козак утверждает, увеличение размеров пенсий после повышения минималки может произойти, но оно не будет иметь смысла в условиях дефицита Пенсионного фонда.

"На сегодня дефицит Пенсионного фонда составляет 141 млрд грн при минимальной зарплаты в 3700 грн. Поэтому было бы логичным не повышать пенсии, пока этот дефицит не будет ликвидирован. А если увеличить минималку и одновременно с этими пенсиями, то дефицит Пенсионного фонда останется", - пояснил аналитик.

Говоря о влиянии повышения минимальной зарплаты на субсидии, Козак отметил, что последствия могут быть весьма неожиданными - субсидии могут даже возрасти.

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"Дело в том, что инфляция настолько разгонит тарифы, повышение минималки их не будет перекрывать. Поэтому, что будет с субсидиями не понятно: они могут увеличиться, могут останется на том же уровне, но могут и уменьшиться ", - добавил эксперт.

В общем, Козак обратил внимание на то, что такие решения необходимо хорошо просчитывать, поскольку они имеют серьезные экономические последствия.

"В прошлый раз эти последствия были не столь существенными, но на этот раз может быть совсем другой эффект. Но, к сожалению, у нас идет борьба за то, кто первый назовет новую цифру минимальной зарплаты, чтобы понравиться электорату и нет времени на соответствующие расчеты", - подытожил Козак.

Напомним, по словам Порошенко, правительство, после анализа выполнения бюджета на 2017 год, должен принять решение о установлении минимальной зарплаты в 4100 гривен.

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