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В уряді сподіваються підвищити мінімалку "у неінфляційний спосіб"

В уряді сподіваються підвищити мінімалку "у неінфляційний спосіб"

Київ • УНН

 • 14404 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко переконаний, що уряду вдасться досягти у 2018 році мінімальної зарплати у 4100 гривень "у неінфляційний спосіб". Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Абсолютно правильна ініціатива Президента України щодо підвищення мінімальної зарплати в країні до 4100. Рівень життя і добробут працюючої людини має бути підвищено. Переконаний, ми маємо всі шанси досягнути мінімальної зарплпати 4100 грн у 2018 році у неінфляційний спосіб", - написав П.Розенко.

Як повідомляв УНН, 4 грудня Президент Петро Порошенко заявив, що наступного року мінімальна зарплата українців має бути 4,1 тис. грн.

Абсолютно правильна ініціатиюва Президента України щодо підвищення мінімальної зарплати в країні до 4100. Рівень життя і добробут працюючої людини має бути підвищено. Переконаний, ми маємо всі шанси досягнути мінімальної зарплпати 4100 грн. у 2018 році у неінфляційний спосіб.

— Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 4 декабря 2017 г.

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