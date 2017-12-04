В уряді сподіваються підвищити мінімалку "у неінфляційний спосіб"

"Абсолютно правильна ініціатива Президента України щодо підвищення мінімальної зарплати в країні до 4100. Рівень життя і добробут працюючої людини має бути підвищено. Переконаний, ми маємо всі шанси досягнути мінімальної зарплпати 4100 грн у 2018 році у неінфляційний спосіб", - написав П.Розенко.

Як повідомляв УНН, 4 грудня Президент Петро Порошенко заявив, що наступного року мінімальна зарплата українців має бути 4,1 тис. грн.

Абсолютно правильна ініціатиюва Президента України щодо підвищення мінімальної зарплати в країні до 4100. Рівень життя і добробут працюючої людини має бути підвищено. Переконаний, ми маємо всі шанси досягнути мінімальної зарплпати 4100 грн. у 2018 році у неінфляційний спосіб.