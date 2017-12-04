Президент: наступного року мінімальна зарплата має бути 4,1 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Уряд після аналізу виконання бюджету на 2017 рік має ухвалити рішення про встановлення мінімальної зарплат у 4100 гривень. Про це заявив Президент України Петро Порошенко на ІІ Всеукраїнському форумі об'єднаних громад, передає УНН.
"4100 гривень - такою має бути мінімальна зарплатня наступного року. Відповідне рішення має ухвалити уряд після аналізу виконання бюджету на 2017 рік", - сказав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, раніше віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів повідомив, що проектом Кабінету міністрів передбачене поступове підвищення рівня мінімальної зарплати з доведенням її до рівня вище 4 тисяч гривень у 2019 році.
4100 гривень - такою має бути мінімальна зарплатня наступного року. Відповідне рішення має ухвалити Уряд після аналізу виконання бюджету на 2017 рік.— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 декабря 2017 г.