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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110073 просмотра

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10 марта, 15:15 • 128978 просмотра

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10 марта, 09:12 • 107838 просмотра

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Президент: в следующем году минимальная зарплата должна быть 4,1 тыс. грн

Президент: в следующем году минимальная зарплата должна быть 4,1 тыс. грн

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Правительство после анализа выполнения бюджета на 2017 год должен принять решение об установлении минимальной зарплаты в 4100 гривен. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на II Всеукраинском форуме объединенных общин, передает УНН.

"4100 гривен - такой должна быть минимальная зарплата в следующем году. Соответствующее решение должно принять правительство после анализа выполнения бюджета на 2017 год", - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, ранее вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил, что проектом Кабинета министров предусмотрено постепенное повышение уровня минимальной зарплаты с доведением ее до уровня выше 4 тысяч гривен в 2019 году.

4100 гривен - такой должна быть минимальная зарплата в следующем году. Соответствующее решение должен принять Правительство после анализа выполнения бюджета на 2017 год.

- Петр Порошенко (@poroshenko) 4 декабря 2017 г.

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