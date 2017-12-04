Президент: в следующем году минимальная зарплата должна быть 4,1 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Правительство после анализа выполнения бюджета на 2017 год должен принять решение об установлении минимальной зарплаты в 4100 гривен. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на II Всеукраинском форуме объединенных общин, передает УНН.
"4100 гривен - такой должна быть минимальная зарплата в следующем году. Соответствующее решение должно принять правительство после анализа выполнения бюджета на 2017 год", - сказал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, ранее вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил, что проектом Кабинета министров предусмотрено постепенное повышение уровня минимальной зарплаты с доведением ее до уровня выше 4 тысяч гривен в 2019 году.
4100 гривен - такой должна быть минимальная зарплата в следующем году. Соответствующее решение должен принять Правительство после анализа выполнения бюджета на 2017 год.- Петр Порошенко (@poroshenko) 4 декабря 2017 г.