В правительстве надеются повысить минималку "неинфляционным способом"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко убежден, что правительству удастся достичь в 2018 году минимальной зарплаты в 4100 гривен "неинфляционным способом". Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Абсолютно правильная инициатива Президента Украины относительно повышения минимальной зарплаты в стране до 4100 Уровень жизни и благосостояние работающего человека должен быть повышен. Убежден, мы имеем все шансы достичь минимальной зарплпаты 4100 грн в 2018 году неинфляционным образом", - написал П.Розенко.
Как сообщал УНН, 4 декабря Президент Петр Порошенко заявил, что в следующем году минимальная зарплата украинцев должна быть 4,1 тыс. грн.
Абсолютно правильная инициатиюва Президента Украины о повышении минимальной зарплаты в стране до 4100 Уровень жизни и благосостояние работающего человека должен быть повышен. Убежден, мы имеем все шансы достичь минимальной зарплпаты 4100 грн. в 2018 году в неинфляционный образом.- Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 4 декабря 2017 г.