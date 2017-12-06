Правительство планирует увеличить минимальную зарплату до 4100 грн не позднее осени 2018 года - Рева

"Есть обращение Президента к правительству - он предлагает рассмотреть возможное увеличение минимальной заработной платы в 2018 году до 4100 грн... Президент предлагает это сделать не позднее как до третьего квартала 2018 года. Но это будет реализовано в том случае, если экономические возможности позволят это сделать", - подчеркнул министр.

В то же время он уточнил, что в проекте Государственного бюджета на 2018 год предусмотрено увеличение минимальной заработной платы до 3723 грн.

Напомним, экономист рассказал об инфляционных рисках повышения минималки до 4100 гривен.