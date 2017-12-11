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Уряд планує збільшити середні зарплати українців до 10 тисяч гривень

Уряд планує збільшити середні зарплати українців до 10 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Наприкінці 2018 року середня зарплата українців може досягти показника в 10 тисяч гривен. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

“Одним з головних індикаторів економічного зростання та забезпечення добробуту людей стане збільшення мінімальної зарплати, а також доведення середньої зарплати за підсумкам 2018 року до 10 тис. грн.”, — наголосив він.

Як уточнив Гройсман, наступного року мінімальна зарплата зросте на 500 грн до 3723 грн, порівняно із нинішнім показником. І якщо це буде можливо з економічної точки зору, то мінімальну зарплату піднімуть ще.

“Якщо економіка дозволить — будемо піднімати. Але ще одне питання — довести середню зарплату в державі в 2018 році до 10 тис. грн — при такому ж курсі та цінах, як сьогодні. Сьогодні маємо 7400 грн. Думаю, на кінець наступного року можемо вийти на 10 тис.”, — підсумував прем’єр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує переглянути розмір мінімальної заробітної плати у бік збільшення до 4100 грн не пізніше третього кварталу 2018 року.

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