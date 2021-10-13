Правительство Норвегии уходит в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Премьер-министр Норвегии Солберг сообщила, что ее правительство подаст заявление о разрешении на отставке на заседании Государственного совета в Королевском дворце. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт правительства.
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“Парламентские выборы 13 сентября 2021 привели к созданию парламентской основы для формирования нового правительства. Поэтому я подадут заявление о разрешении моего правительства подать в отставку”, — говорится в заявлении Солберг.
Она добавила, что будет рекомендовать королю Норвегии обратиться к лидеру Лейбористской партии Йонаса Гар Стере поручению сформировать новый Кабинет министров, поскольку он является кандидатом в премьер-министры от двух партий, готовых сформировать правительство.
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Напомним
В Норвегии 25 сентября отменили почти все карантинные ограничения.