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Норвегія відсвяткувала завершення COVID-обмежень вечірками: у поліції була "насичена ніч"

Норвегія відсвяткувала завершення COVID-обмежень вечірками: у поліції була "насичена ніч"

Київ • УНН

 • 24890 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Люди в Норвегії відсвяткували закінчення обмежень, введених через коронавірус, декількома вечірками у вихідні: нічні клуби і паби були переповнені, а в багатьох місцях панувала дика атмосфера, пише УНН з посиланням на норвезький суспільний мовник NRK.

Деталі

"Ніч після відкриття була зовсім неспокійною для поліції, яка повідомляє про численні випадки насильства, заворушення і масові бійки в великих містах країни. Поліція Осло зареєструвала близько 50 бійок і заворушень за кілька годин", - відзначає мовник.

У місті Тронхейм кільком людям довелося звернутися до лікарів після того, як вони знепритомніли в довгих чергах. З кілька міст також повідомляли про бійки, поранених і арешти.

Кілька людей в Осло були затримані за зберігання зброї, а дехто отримав травми. Інспектор поліції Егіль Брекке каже, що за ніч відкриття поліція Осло мала трохи більше ніж 190 звернень - більше, ніж в звичайні вихідні, але трохи менше, ніж у поліції в звичайну новорічну ніч. Поліція Осло готується до ще більшої кількості викликві, ніж зазвичай, у найближчі вихідні, наголошує поліцейський інспектор.

Також зокрема у місті Тенсберг, на південь від столиці, біля пристані сталася масова бійка, а в Агдері на півдні за безлади були затримані 12 осіб.

Доповнення

У суботу Норвегія скасувала переважну більшість COVID-обмежень. Серед іншого були скасовані правила соціального дистанціювання, а також зняті обмеження на кількість учасників на заходах і зборах. Залишається тільки вимога карантину в разі зараження. Обмеження на в'їзд також поступово знімаються. Норвегія відносно добре пережила пандемію в порівнянні з іншими європейськими країнами.

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