Норвегия отметила завершение COVID-ограничений вечеринками: у полиции была "насыщенная ночь"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Люди в Норвегии отпраздновали окончание ограничений, введенных из-за коронавируса, несколькими вечеринками в выходные: ночные клубы и пабы были переполнены, а во многих местах царила дикая атмосфера, пишет УНН со ссылкой на норвежский общественный вещатель NRK.
Детали
"Ночь после открытия была совсем неспокойной для полиции, сообщающей о многочисленных случаях насилия, беспорядках и массовых драках в крупных городах страны. Полиция Осло зарегистрировала около 50 драк и беспорядков за несколько часов", - отмечает вещатель.
В городе Тронхейм нескольким людям пришлось обратиться к врачам после того, как они потеряли сознание в длинных очередях. С несколько городов также сообщали о драках, раненых и арестах.
Несколько человек в Осло были задержаны за хранение оружия, а некоторые получили травмы. Инспектор полиции Эгиль Брекке говорит, что за ночь открытия полиция Осло имела чуть более 190 обращений - больше, чем в обычные выходные, но немного меньше, чем у полиции в обычную новогоднюю ночь. Полиция Осло готовится к еще большему количеству вызов, чем обычно, в ближайшие выходные, отмечает полицейский инспектор.
Также в частности в городе Тёнсберг, к югу от столицы, у пристани произошла массовая драка, а в Агдере на юге за беспорядки были задержаны 12 человек.
Дополнение
В субботу Норвегия отменила подавляющее большинство COVID-ограничений. Среди прочего были отменены правила социального дистанцирования, а также сняты ограничения на количество участников на мероприятиях и собраниях. Остается только требование карантина в случае заражения. Ограничения на въезд также постепенно снимаются. Норвегия относительно хорошо пережила пандемию по сравнению с другими европейскими странами.