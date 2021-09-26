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Норвегия отметила завершение COVID-ограничений вечеринками: у полиции была "насыщенная ночь"

Норвегия отметила завершение COVID-ограничений вечеринками: у полиции была "насыщенная ночь"

Киев  •  УНН

 • 24880 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Люди в Норвегии отпраздновали окончание ограничений, введенных из-за коронавируса, несколькими вечеринками в выходные: ночные клубы и пабы были переполнены, а во многих местах царила дикая атмосфера, пишет УНН со ссылкой на норвежский общественный вещатель NRK.

Детали

"Ночь после открытия была совсем неспокойной для полиции, сообщающей о многочисленных случаях насилия, беспорядках и массовых драках в крупных городах страны. Полиция Осло зарегистрировала около 50 драк и беспорядков за несколько часов", - отмечает вещатель.

В городе Тронхейм нескольким людям пришлось обратиться к врачам после того, как они потеряли сознание в длинных очередях. С несколько городов также сообщали о драках, раненых и арестах.

Несколько человек в Осло были задержаны за хранение оружия, а некоторые получили травмы. Инспектор полиции Эгиль Брекке говорит, что за ночь открытия полиция Осло имела чуть более 190 обращений - больше, чем в обычные выходные, но немного меньше, чем у полиции в обычную новогоднюю ночь. Полиция Осло готовится к еще большему количеству вызов, чем обычно, в ближайшие выходные, отмечает полицейский инспектор.

Также в частности в городе Тёнсберг, к югу от столицы, у пристани произошла массовая драка, а в Агдере на юге за беспорядки были задержаны 12 человек.

Дополнение

В субботу Норвегия отменила подавляющее большинство COVID-ограничений. Среди прочего были отменены правила социального дистанцирования, а также сняты ограничения на количество участников на мероприятиях и собраниях. Остается только требование карантина в случае заражения. Ограничения на въезд также постепенно снимаются. Норвегия относительно хорошо пережила пандемию по сравнению с другими европейскими странами.

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