У Норвегії 25 вересня скасують майже всі карантинні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Влада Норвегії з 25 вересня скасує більшість обмежень, введених через стрімке поширення коронавірусу. Про це повідомила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг, інформує УНН із посиланням на NRK.
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Кордони Норвегії відкривають на тлі високих показників вакцинації. Повідомляють, що приблизно 76% жителів Норвегії зробили одну дозу вакцини проти COVID-19, а 67% населення повністю вакциновано.
"Пройшов 561 день відтоді, як ми ввели найжорсткіші заходи в Норвегії... Тепер настав час повернутися до нормального повсякденного життя, але це може змінитися. Нові вірусні мутації або велике навантаження на служби охорони здоров'я можуть змінити ситуацію", — зазначила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг.
За її словами, обмеження в країні закінчаться в суботу о 16:00 за центральноєвропейським часом.
За рекомендаціями Директорату з охорони здоров'я та Інституту громадського здоров'я,скасують дотримання соціальної дистанції, дозволять проводити масові заходи, знову відкриють нічні клуби. Водночас людям і надалі рекомендують дотримуватися правил гігієни та залишатися вдома, якщо захворіли.
Повідомляють, що у туристів не вимагатимуть негативного тесту перед приїздом до Норвегії. Проте це не стосується людей, які приїхали з району з високим рівнем інфікування.
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У Португалії з 1 жовтня скасують майже всі COVID-обмеження, зокрема дозволять відвідувати ресторани та культурні заклади.