Португалія скасовує карантинні обмеження з 1 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Португалія скасує майже всі обмеження щодо COVID -19, дозволивши з 1 жовтня повністю відвідувати ресторани та культурні заклади, заявив прем'єр-міністр Антоніо Коста. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Серед небагатьох правил, які залишаються, носіння масок є обов’язковим у громадському транспорті, на великих заходах, у будинках престарілих, лікарнях, торгових центрах та гіпермаркетах. Минулого тижня маски перестали бути обов’язковими на відкритому повітрі.
Оскільки Португалія зараз повністю вакцинувала понад 8,5 мільйонів людей, або 83,4% її населення, після закриття з березня 2020 року нічним клубам та барам буде дозволено працювати знову.
Однак клієнтам доведеться пред’явити цифровий сертифікат про вакцинацію або негативний тест на COVID-19.
З 1 жовтня більше не буде обмежень щодо кількості людей, яким дозволено сидіти разом у ресторанах та кафе чи відвідувати культурні заходи, весілля та хрестини.
Цифрові сертифікати або негативні тести більше не будуть обов'язковими в готелях і спортзалах, але вони все одно будуть потрібні для авіаперевезень або морських подорожей, а також для відвідування великих культурних або спортивних заходів, сказав Коста.
Доповнення
Португалія повідомила про 885 нових випадків COVID-19 та п’ять смертей. Таким чином загальна кількість випадків захворювання досягла 1 064 876 - або приблизно один із 10 португальців - і 17 938 смертей.
Нагадаємо
Президент Уганди Йовері Мусевені також послабив коронавірусні обмеження, зокрема дозволив відновити навчання для університетів та інших вищих навчальних закладів через зменшення кількості випадків зараження в країні