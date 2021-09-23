Уганда послаблює карантинні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент Уганди Йовері Мусевені послабив антикоронавірусні обмеження, зокрема дозволив відновити навчання для університетів та інших вищих навчальних закладів через зменшення кількості випадків зараження в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Країна східної Африки почала переживати другу хвилю пандемії близько травня, незабаром після того, як влада оголосила про виявлення високотрансмісивного варіанту дельти.
У відповідь Мусевені ввів у країні з 45-мільйонним населенням локдаун, який включав закриття майже всіх підприємств, закриття шкіл та припинення руху транспорту.
Він сказав, що всі університети та інші заклади після середньої освіти мають знову відкритись 1 листопада, а також дозволив поновити церкви та ряд інших видів спорту та громадських заходів, таких як весілля та похорони.
Закриття барів та ряд інших обмежень, таких як нічна комендантська година, будуть збережені, щоб запобігти третій хвилі пандемії.
Станом на середу в Уганді зареєстровано 122 502 підтверджених випадки захворювання та 3 135 смертей.
Нагадаємо
У Мельбурні будівельники вийшли на мітинг проти карантинних обмежень.